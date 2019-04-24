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Tiroid bezi nedir? Tiroid hastalıklarının teşhisi nasıl konulur?

Tiroid bezinin az çalışması ya da çok çalışması durumunda vücudun tamamı etkilenir. Eksikliği veya fazlalığı halinde ciddi rahatsızlıklara ve şikayetlere neden olan tiroid bezi nedir? İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Uzm. Dr. M. Atakan Canbulat tiroid bezi hastalıkları ve belirtilerine dair bilgilerini bizimle paylaştı.İşte detaylar...

24 Nisan 2019 Çarşamba 21:08
Tiroid bezi nedir? Tiroid hastalıklarının teşhisi nasıl konulur?

Tiroid bezinin az çalışması ya da çok çalışması durumunda vücudun tamamı etkilenir. Eksikliği veya fazlalığı halinde ciddi rahatsızlıklara ve şikayetlere neden olan tiroid bezi nedir? İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Uzm. Dr. M. Atakan Canbulat tiroid bezi hastalıkları ve belirtilerine dair bilgilerini bizimle paylaştı. İşte detaylar...

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Uzm. Dr. M. Atakan Canbulat, "Tiroid hastalığından korunmak için düzenli spor yapın ve iyot zengini gıdalardan tüketin" dedi.

Vücutta hormon salgılamak gibi önemli bir görevi bulunan tiroid bezi normalden daha çok veya az hormon salgıladığında, sağlık sorunlarını ortaya çıkardığını söyleyen Canbulat, "Tiroid bezi, boynun ön bölümünde gırtlağın altında bulunan ve şekil itibariyle kelebeğe benzetilen bir bezdir ve endokrin bezi olarak da adlandırılır.

Tiroid bezinin salgıladığı T3 VE T4 hormonunun görevi nedir?

Tiroid bezi, tiroksin (T4) ve tiriiyodotironin (T3) olmak üzere iki tip hormon salgılar. T3 ve T4, vücudun metabolizma hızını düzenleyen iki hormondur. Tiroid bezini harekete geçirense, beyinde bulunan hipofiz bezi tarafından salgılanan TSH hormonudur. Kandaki tiroid hormonları azalınca, hipofizin TSH salgısı artar ve bu hormon tiroid bezinden, tiroid hormon salgısını artırır.

En yaygın tiroid bezi hastalıkları:

Tiroid bezi hastalıkları arasında; guatr, nodül, tiroidit, hipertiroidi, hipotiroidi ve son olarak tiroid bezi hücrelerinde oluşan tiroid karsinomu sayılabilir" diye konuştu.

Tiroidimizle ilgili sorun yaşadığımızı nasıl anlarız?

En belirgin tiroid işaretinin, kişinin kendisini halsiz ve yorgun hissetmesi olduğunu söyleyen Canbulat, "Soğuğa karşı hassasiyetin artması da, ciltte kuruluk ve şişlik dışarıdan fark edilebilecek düzeyde gelişebilir.

Teşhisi kan testi ile konur

Fiziki bulguların ardından yapılacak kan testi ile teşhis konulabilir. Tiroid uyarıcı hormon yüksek; fakat T3 ve T4 değerleri düşük ise hipotiroidi ihtimali oldukça yüksektir.

Tiroid fonksiyonlarını geliştirmek için ne yapmalıyız?

Egzersiz yapın. Optimum tiroid fonksiyonu için, haftada en az üç gün 40 dakika egzersiz gerekir. Tiroid fonksiyonunu geliştirmek için iyot zengini gıdalardan daha fazla tüketin. Az yağlı peynir tercih edin. İnek sütü için. Yumurta yemeyi ihmal etmeyin. Az yağlı dondurma yiyebilirsiniz. Az yağlı yoğurt tercih edin. Tuzlu su balıklarından sevdiklerinizi yiyin. Soya sosu tüketin" şeklinde konuştu.

 

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 21:08
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