0553 313 94 23

Tiroid bezi hastalıkları nelerdir?

Samsun Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi doktorlarından İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Uzm. Dr. M. Atakan Canbulat, "Tiroid hastalığından korunmak için düzenli spor yapın ve iyot zengini gıdalardan tüketin" dedi. Tiroid hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? İşte uzmanından tiroid ile ilgili bilgiler...

22 Mart 2019 Cuma 15:50
Tiroid bezi hastalıkları nelerdir?

Samsun Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi doktorlarından İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Uzm. Dr. M. Atakan Canbulat, "Tiroid hastalığından korunmak için düzenli spor yapın ve iyot zengini gıdalardan tüketin" dedi. Tiroid hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? İşte uzmanından tiroid ile ilgili bilgiler...

Troid bezi nedir?

Vücutta hormon salgılamak gibi önemli bir görevi bulunan tiroid bezi normalden daha çok veya az hormon salgıladığında, sağlık sorunlarını ortaya çıkardığını söyleyen Canbulat, "Tiroid bezi, boynun ön bölümünde gırtlağın altında bulunan ve şekil itibariyle kelebeğe benzetilen bir bezdir ve endokrin bezi olarakta adlandırılır. Tiroid bezi, tiroksin (T4) ve tiriiyodotironin (T3) olmak üzere iki tip hormon salgılar. T3 ve T4, vücudun metabolizma hızını düzenleyen iki hormondur. Tiroid bezini harekete geçirense, beyinde bulunan hipofiz bezi tarafından salgılanan TSH hormonudur. Kandaki tiroid hormonları azalınca, hipofizin TSH salgısı artar ve bu hormon tiroid bezinden, tiroid hormon salgısını artırır. Tiroid bezi hastalıkları arasında, guatr, nodul, tiroidit, hipertiroidi, hipotiroidi ve son olarak tiroid bezi hücrelerinde oluşan tiroid kanseri sayılabilir" diye konuştu.

Tiroid hastalıkları ve belirtileri

En belirgin tiroid işaretinin, kişinin kendisini halsiz ve yorgun hissetmesi olduğunu söyleyen Canbulat, "Soğuğa karşı hassasiyetin artması da, ciltte kuruluk ve şişlik dışarıdan fark edilebilecek düzeyde gelişebilir. Fiziki bulguların ardından yapılacak kan testi ile teşhis konulabilir. Tiroid uyarıcı hormon yüksek; fakat T3 ve T4 değerleri düşük ise hipotiroidi ihtimali oldukça yüksektir. Egzersiz yapın. Optimum tiroid fonksiyonu için, haftada en az üç gün 40 dakika egzersiz gerekir. Tiroid fonksiyonunu geliştirmek için iyot zengini gıdalardan daha fazla tüketin. Az yağlı peynir tercih edin. İnek sütü için. Yumurta yemeyi ihmal etmeyin. Az yağlı dondurma yiyebilirsiniz. Az yağlı yoğurt tercih edin. Tuzlu su balıklarından sevdiklerinizi yiyin. Soya sosu tüketin" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:50
  1. Samsun
  2. tiroid
  3. Tiroid bezi
  4. tiroid hormonları
  5. tiroid hastalığı
  6. tiroid belirtileri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı
    1. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir..
    2. Göksel Gümüşdağ'dan Özhan Canaydın..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize..
    4. Aşık Veysel türküleri ile anıldı
    5. Malatya’da zeminler bakıma alındı
    6. Memleket hasreti ahşap ustası yaptı
    7. Tiroid bezi hastalıkları nelerdir?
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti..
    9. Akhisar’da uyuşturucu operasyonu
    10. Başkan Ataç deneyimli vatandaşlar ile..
    11. Bozyazı’da yaşlılar unutulmadı
    12. Atakum’un enerjisi artacak
    13. Tezgahlar istavrite kaldı
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti..
    15. Yahyalı’da Cumhur İttifakı Coşkusu
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimi..
    17. TBMM Başkanı'ndan Trump’a ilginç..
    18. Manavgat’ta zincirleme kaza
    19. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı'ndan..
    20. En beğendiği Türk futbolcu Mesut Özil!..
    21. Viranşehir’de doğalgaz sevinci
    22. Selimiye’de eller semaya ‘şehitler’..
    23. Başkan Yazgı nevruz kutlamasına katıldı
    24. GAÜN Hastanesinde yangın tatbikatı
    25. Antalya’nın Yağlı Pehlivan Güreş..
    26. Genç: “Ortahisar engelsiz hale gelecek”
    27. Ekinci pazar esnafını ziyaret etti
    28. Bodrum katta çıkan yangın paniğe neden..
    29. Isparta’da gurur veren duygu dolu..
    30. Fenerbahçe salonda çalıştı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde