Tırnaklarınız kolay kırılıyor ve çatlıyorsa bu hastalığa yakalanmış olabilir

Demir, oksijeni akciğerlerden vücuda taşıyan kırmızı kan hücrelerinin bir bileşeni olan hemoglobinin yapılmasına yardım eder. Anemi, yani kansızlık olarak karşımıza çıkan tablo ise kırmızı kan hücrelerindeki düşüşten kaynaklanır.

Artan yorgunluk

Çok yorgun hissettiğiniz, yataktan kalkmak istemediğiniz zamanlar artarsa bu durumun altında demir eksikliği yatıyor denilebilir. Çünkü yorgunluk, vücudunuzun oksijenin vücutta taşınmasına yardım eden hemoglobin adı verilen proteini yapmak için ihtiyaç duyduğu demirin yoksunluğu nedeniyle oluşur. Yeterli hemoglobin yoksa dokularınıza ve kaslarınıza daha az oksijen ulaşır. Kalbiniz, oksijenden zengin kanı vücudunuzda dolaştırmak için daha çok çalışmak zorunda kalır ve bu da yorgunluğunuzun sebeplerinden olabilir. Bununla birlikte demir eksikliği çeken birçok insan, konsantre olma zorluğunun yanı sıra düşük enerji seviyeleri yaşayabilir. Elbette yorgunluk genellikle yoğun, modern yaşamın normal bir parçası olarak kabul edildiğinden, tek başına bu semptomla demir eksikliğini teşhis etmek zordur.

Nefes darlığı

Merdiven çıkarken zorlandığınız, yürüyüş yaparken nefessiz kaldığınız anlar yaşıyorsanız bunun nedeni de aynı şekilde demir eksikliği olabilir. Demir eksikliği sırasında hemoglobin seviyeleri düştüğünden, oksijen seviyeleri de düşük olacaktır. Sonuçta, vücudunuz daha fazla oksijen almaya çalışırken nefes alma hızınız artacaktır. Bu nedenle nefes darlığı yaygın bir semptomdur.

Baş ağrısı

Baş ağrısının birçok nedeni olmasına rağmen sık, tekrarlayan baş ağrıları ve baş dönmesi demir eksikliği belirtisi olabilir. Yapılan araştırmalar kadınlarda bu semptomun daha yaygın olduğunu gösteriyor. Demir eksikliği ve baş ağrısı arasındaki bağlantı hâlâ tam anlamıyla belirlenmese de beyne yeterli oksijen ulaşmaması baş ağrısının nedenlerinden olabilir.

Cilt sağlığı

Normalden fazla saç dökülmesi yaşıyor ve cilt problemleriyle mücadele ediyorsanız demir eksikliğine dikkat etmenizde fayda var. Demir eksikliği sırasında cilt ve saç, kandaki oksijenin azalmasına bağlı olarak bu durumdan etkilenebilir. Demir eksikliğinin çok daha az görülen bir belirtisi, kırılgan tırnaklardır.

Genellikle ilk işaret, kolayca kırılan ve çatlayan tırnaklar olarak karşımıza çıkar.