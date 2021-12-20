Tırnaklarını yiyenler bu haber size

Tırnak yeme, el tırnaklarının etrafındaki deriyi yeme, el ve ayak tırnaklarını koparma, kemirme ve ayak tırnaklarını yeme, çoğunlukla 3-4 yaşından itibaren başlayan bir tür davranış bozukluğu ya da dürtü kontrol bozukluğu olarak tanımlanıyordu. Son zamanlarda yapılan araştırmalar ilginç sonuçlar ortaya koydu. İşte o araştırma sonuçlarını sizler için derledik.

Tırnak yemenin nedenlerini araştırmacılar ve psikologlar uzun yıllar boyunca bu davranışın sıkıntı ve stres kaynaklı olduğunu düşündüler ve bu teşhis, toplumda da genel bir önyargı olarak yıllarca yer aldı.

İran Sağlık Bilimleri Dergisi Ve Shiraz Üniversitesi'nin çocuklar üzerinde yaptığı çalışmalar tırnak yeme alışkanlığının, yasaklama ve cezalandırma yöntemleriyle giderilemeyeceğini ortaya koydu. Hatta sorun ve sıkıntıları giderilen çocuklarda bile bu davranış bozukluğunun sürekli olarak devam ettiği görüldü.

Montreal Üniversitesi’nin çalışmaları ise; bu davranış bozukluğunun bir alışkanlık olduğuna teşhis koydu.

Araştırmacıların vardığı sonuca göre tırnağını yiyen insanların ortak duygusal dinamikleri var. Öncelikle "mükemmeliyetçilik" ön plana çıkan bir özellik. Sonrasında "tutkulu olmak" yine bir başka manevi hissiyat.

Araştırmacılar "Eğer bir işin doğru yapılmasını istiyorsanız onu tırnaklarını yiyen birine verin." demekten geri kalmayacak kadar bu konuda eminler. Çünkü tırnak yiyen insanların bu davranışı kesinlikle odaklanmak için yaptıklarına inanıyorlar. Dikkat edilirse, tırnak yiyen insanlar genelde bir şeyler okurken, izlerken, dinlerken ya da odaklanılması gereken bir işe başlarken bunu yapıyorlar. Bu onların son derece dikkatli olmasını sağlıyor.

Ancak tırnak yiyenlerin bu artı özelliklerine karşı Dr. Joseph Mercola'nın uyarıları var; tırnak Yemek öncelikle vücudunuzu zararlı bakterilere karşı bir hedef haline getirir. Kansere kadar varabilecek virüsleri doğrudan vücudunuza alabilirsiniz. Ağız ve diş sağlığınız nükseden problemler yaşar. Bu hastalık risklerini göze almayın.

Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?