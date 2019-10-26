Tırnaklarda beyaz lekeler neden olur?

Tırnakların üzerinde, zaman zaman, belli belirsiz beyaz lekeler çıkar ve sonrasında kendiliğinden kaybolur. Peki ama tırnakda oluşan beyaz lekenin nedenleri nelerdir? Tırnaktaki beyaz lekeler hangi hastalığın habercisi? İşte detaylar...

Tırnaklarda meydana gelen beyaz lekeler protein, çinko ve vitamin eksikliği sonucu meydana gelir. Beyaz noktalar ise mantarın habercisidir. Bu ikisinin karıştırılmaması gerekir.

Tırnaklarınızı temiz tutarak oje ya da başka bir kimyasal sürmeden dinlendirin. Nefes almasını sağlayın. Kullandığınız kimyasallara dikkat edin. Bolca meyve ve sebze tüketin.

Aynı sorunla karşılaşmamak için bunları devamlı yapın. Kısa süre içerisinde sorunun ortadan kalktığını göreceksiniz. Geçmediği takdirde doktorunuza başvurun.

NE YEMEK GEREKİR?

Bu lekelerin giderilmesi için çinko kaynaklı besinleri tüketmeniz gerekiyor. Çinko kaynaklı besinler şöyle sıralanabilir; yumurta, lahana, ciğer, kuruyemiş, peynir.Tırnak lekesinin nedeni sadece çinko eksikliği değildir. Tiroid bezi hastalığı bulunanlarda da tırnak lekeleri görülür. Bu nedenle sık sık tekrarlanan lekeler için bir uzmana başvurmak gerekir.