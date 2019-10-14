Güçlü, kırılmayan tırnaklar sağlıklı bir bedenin en güzel belirtisidir. Peki, tırnaklar nasıl güçlenir?

Herkes sağlam, kırılmadan uzayan tırnaklara sahip olmak ister. Elbette kırılmadan uzamak derken; tırnaklar ideal boyutta tutulmalıdır. Unutmamak gerekir ki uzun tırnaklar sağlık için tehlikelidir. Uzun tırnaklar birçok bakteriye ev sahipliği yapar. Bu ise birçok sağlık sorununa yıl açar. Peki, tırnaklar nasıl güçlenir?

Tırnaklar nasıl güçlenir? Tırnaklar kırılmadan uzar mı?

Tırnaklarınız sık sık kırılıyorsa B vitamini takviyesi almanız gerekiyor olabilir.

Bulaşık, çamaşır ya de diğer ev işleri sırasında ellerinizi-tırnaklarınızı korumak için eldiven kullanmalısınız.

Vücuttaki nem oranı tırnak sağlığı için önemlidir. Bu nedenle her gün en az 2,5 litre su tüketmelisiniz.

Oje de tırnakların gücünü yitirmesine yol açar.

Tırnakların kısa kesilmesi kırılma ihtimalini de bir hayli ortadan kaldırır.

Bir şeyleri açarken tırnaklarınızı kullanmamalısınız.

Aldığınız önlemlere karşı tırnaklarınız kırılmaya devam ediyorsa mutlaka doktora gitmelisiniz.