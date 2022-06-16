Tırnak mantarını yok eden doğal yöntem

Herkesin hayatında en az bir defa karşılaşabileceği ayak mantarı en sık görülen deri hastalıklarındandır. Piyasada satılan ve yüzlerce lira aldığımız ilaçlar ancak kontrol altına alabiliyor ve hayatımızı oldukça zora sokuyor.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avcı, tıp literatüründe onikomikoz olarak da bilinen tırnak mantarı, tırnak renginin değişmesine ve güçsüzleşmesine neden oluyor.

Tırnak mantarı nedenleri ve tedavisi hakkında değerlendirmede bulunan Podolog Dursiye Özdemir Avcı, "Tırnak mantarı insandan insana bulaştığı gibi ortak kullanılan alan ve eşyalardan da bulaşır. Özellikle pedikür yaptırırken hijyen koşulları ve aletlerin prosedüre uygun sterilizasyon yapıldığına emin olun. Ayrıca yaz aylarında saatlerce kapalı ayakkabıda kalarak terleyen ayaklar, nemli ve karanlık ortamda üremeyi seven mantarlarda tırnakta mantar enfeksiyonuna sebep olabilir. Podolog ile doğru uygulama ve doktor kontrolündeki medikal tedavi eşliğinde tırnak mantarından kurtulabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

KRONİK RAHATSIZLIKLAR TIRNAK MANTARINA YOL AÇABİLİR

Avcı, tırnak yüzeyinin zarar görmesi, kırılması ya da deformasyonları sonrasında tırnak plağının enfeksiyonlara açık hale gelmesi sonucu mantarların oluşabileceğini belirterek, "Diyabet, kan dolaşımı ve bağışıklık sistemi ile ilgili rahatsızlıkları olan kişilerde mantar enfeksiyonuna daha yatkın oluyor. Ayrıca ileri yaşta bu sebeplerden biri" bilgisini verdi.

TEDAVİDE AĞRISIZ PODOLOJİK TEKNİK

Tırnak mantarının tedavisinin başarılı olması için ekip çalışmasının gerekli olduğunu vurgulayan Avcı, "Hasta-hekim-podolog ilişkisi tedavide başarıyı getirir. Kişilerin ayak sağlığının korunması ve bakımı ile ilgili hizmet veren sağlık çalışanına podolog denir. Dermatoloji hekimin oluşturmuş olduğu tedavi planına hastanın uyum sağlaması kullandığı eşyaların temizliği ve ilaçlarının düzenli kullanılması, ilacı kullanırken bir podolog tarafından tırnakların mekanik temizliği yapılarak inceltilmesi sağlıklı tırnağın önünün açılması bu tedavide önemli bir basamaktır. Kalınlaşan tırnakların ayakkabı içerisinde baskıya neden olması hasta konforunu düşürmekte görsel olarak hastada bir çekince uyandırır" açıklamasında bulundu.

Avcı, tırnak mantarı ile ilgili tüm sorunları ortadan kaldırmanın yolunun doğru uygulama ile mümkün olduğunu aktararak, "Görüntüsü kötü olan tırnak hiçbir ağrı olmadan podolojik bakım teknikleri ile inceltilip baskıyı ortadan kaldırmakta aynı zamanda uygulanan ilaç tedavisinin etkinliğini arttırmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Mantarlı tırnak nasıl düşürülür?

Bu içeriğimizde sizlere mantardan kurtulmak için ihtiyacınız olan sadece iki doğal tedavi yönteminden bahsedeceğiz.

Tırnak mantarından kurtulmak için ihtiyacınız olan malzemeler karbonat ve elma sirkesidir. Yani şu an mutfağınızda bulunan şeylerle bu can sıkıcı problemden kolayca kurtulabilirsiniz. İşte tarif:

Malzemeler

4 – 5 yemek kaşığı karbonat

1 bardan elma sirkesi

Su

Kağıt havlu

Hazırlanışı ve Uygulanışı

Ayaklarınızı sokabileceğiniz kadar suyun içerisine elma sirkesi ve karbonatı ekleyin. 15 dakika boyunca bekletin ve ardından kağıt havlu ile kurulayın. Günde 2 kere tekrarlamanız halinde sirke mantarı yok edecek, karbonat ise başka bölgelere tutunmasını ve yayılmasını engelleyecektir.

Tırnak mantarı limonla nasıl tedavi edilir?

Tırnak mantarı kapmış bölgeye en kolay çözüm yolu limon! Limonun gücüne inanın ve her akşam mantarın olduğu tırnaklara limon damlatın. 15 dakika bekletin ve suyla durulayın. Bu işlemi tırnağınız uzayana kadar devam ettirin.

Tırnak Mantarı tedavisinde yukarıdaki tedavilerin yanı sıra doğal tedavilerden de faydalanabilirsiniz. Tırnak mantarı ve ayak mantarı her iki durumda da kullanabileceğiniz doğal tedaviler şöyle sıralanabilir;

Sirke: Elma sirkesi asidik içeriği ile bakterilerle savaşma özelliği bulunan bir üründür. Bir kabın içine bir miktar sıcak su ve 1 fincan elma sirkesi ilave ederek ayaklarınızı bu suyun içinde bekletin. Düzenli olarak uyguladığınızda mantarlar iyileşecektir.

Çay Ağacı Yağı: Ayak ve tırnak mantarından doğal yollarla kurtulmak isteyenlere etkili bir çözüm olacak olan çay ağacı yağı, ayaktaki kötü kokuları da ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Çay ağacı yağını temizlediğiniz ayağınıza ve tırnaklarınıza masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Çay ağacı yağı keskin bir yağ olduğundan dolayı canınızın yanmasını önlemek için bir miktar Hindistan cevizi yağı ile karıştırarak uygulayabilirsiniz.

Sarımsak: Ayak mantarı tedavisinde sarımsak yine oldukça etkili doğal yöntemlerden biridir. Ezilmiş sarımsağı mantarlı bölgeye yerleştirin. 1 saat ayaklarınızı bu şekilde bekletin.

Lavanta Yağı: Lavanta yağını mantarın olduğu bölgelere masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Düzenli kullanımda mantarın yok olduğunu fark edeceksiniz.