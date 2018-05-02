Tırnak mantarı nasıl oluşur? Belirtileri nelerdir?

TIRNAK MANTARI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tırnak mantarına, onikomikoz veya tinea unguium denmektedir. Mantar ayak parmaklarına ve ayak parmağı derisi arasındaki alanlara bulaştığında, ayak mantarı (tinea pedis) meydana gelmektedir.

TIRNAK MANTARININ EN BİLİNEN BELİRTİLERİ İSE;

-İlk başta enfeksiyon genellikle ağrısızdır.

-Enfekte tırnaklar genellikle normalden daha kalındır, çarpık ya da garip biçimli olabilir.

-Tırnak kalınlaşmış ve genellikle yeşilimsi-sarı renge dönüşmüştür.

-Bu durum, genellikle diğer semptomlara neden olur.

-Bazen enfeksiyon ilerleyerek tırnak yatağına da bulaşabilir.

-Bu durumlarda genellikle tırnak içindeki deride beyaz veya sarı yamalar görünebilir.

-Tırnaklar yumuşar veya çok kolay kırılabilir.

-Tırnak uçlarında ufalanmalar meydana gelebilir, hatta tırnak çıkması görülebilir.

-Ayrıca tırnak çevresindeki derilere yayılabilir.

-Tırnak çevresindeki deriler iltihaplı veya pullu olabilir.

-Eğer tedavi edilmezse, enfeksiyon sonunda, tırnak ve tırnak yatağı yok olabilir ve ağrılı hale gelebilir.

-Tırnak mantarı nedeniyle ayakkabı giyme güçlükleri oluşabilir ve yürüyüş zorlanabilir.

TIRNAK MANTARI NEDEN OLUR?

-Tırnak mantar enfeksiyonları genellikle bir dermatofit mantar nedeniyle olur. Ayrıca mayalar ve küfler, tırnak mantar enfeksiyonları için sorumlu olabilir.

-Mantarlar hayatta kalmak için güneş ışığına ihtiyaç duymazlar, onlar mikroskobik organizmalardır. Bazı mantarların yararlı kullanımları dahi vardır. Ancak bazıları hastalık ve enfeksiyona sebep olabilmektedir.

MANTARLAR;

-Yüzme havuzları ve duşlar da dahil olmak üzere, sıcak, nemli ortamlarda yaşar. Bu nedenle özellikle ortak kullanımdaki ortamlarda yaygın olarak bulunurlar.

-Kesik yoluyla cildinizi istila edebilir, tırnak ve tırnak yatağı arasında küçük bir ayrık içerisinden kolaylıkla deriye sızabilir.

-Tırnaklarınızın sık sık sıcak ve nemli koşullarda maruz kalması da ayak tırnak mantarı gibi sorunlara neden olabilir.

-Sabit olarak ellerin sürekli yıkanma tırnak dibinde koruyucu cilde zarar verebilir. Örneğin bir temizlikçi ya da ahçı iseniz, ellerinizi sık sık yıkamak zorunda kalabilirsiniz. Bu durum yumuşayan tırnak etlerine mantarların girmesine izin verebilir.

-Eğer çeşitli diğer koşullar varsa tırnak mantarı enfeksiyonu gelişme riski artabilir; örneğin: diyabet, sedef hastalığı, dolaşım yetersizliği, kötü bağışıklık sistemi (örneğin, Aıds veya kemoterapi iseniz).

-Tırnak mantarı, genellikle karanlık, sıcak, nemli ortamda ürediği için, ayakların ayakkabı içinde fazla sürede kalması, bu mantar türünün oluşmasını tetikler.

-Tırnak mantarı enfeksiyonunu durdurmak oldukça zordur. Çünkü vücutta en yavaş kan akımı ayaklarda olur. Bu nedenle mantarların deride kalma süreleri uzar.

TIRNAK MANTARI NASIL BULAŞIR?

-Tırnak mantarının ortaya çıkması belli etkenlere de bağlıdır. Tırnak mantarının sebepleri, bulaşma yolları ve bu hastalığa yakalanma riskini arttıran faktörler şunlardır:

-İlerleyen yaşlarda, vücuttaki kan akımının azalması nedeniyle, tırnaklar daha geç ve yavaş büyür. Bu durum tırnak mantarı riskini arttırmaktadır,

-Aşırı terleme; özellikle ayakların aşırı terlemesi, mantar oluşunu arttırır,

-Eğer ailede tırnak mantar enfeksiyonları ile ilgili aile öyküsü varsa, tırnak mantar olma olasılığı yüksektir,

-Erkeklerde kadınlara oranla çok daha fazla görülür,

-Barmenlik ya da temizlik işleri gibi bir işte çalışma nedeniyle ellerinizin sık sık ıslak kalması ve nemli ortamlara maruz kalınması,

-Havalandırmaya engel ve terlemeyi çekmeyen ayakkabı giyiyor olmak.

-Tırnak mantarı olan biriyle yaşamak,

-Yüzme havuzları, spor salonları ve duş odaları gibi nemli ortak alanlarda çıplak ayakla yürümek,

-Sporcu olmak; bu nedenli ayaklar sürekli terli olacaktır ve ayakkabının içinde olduğu için hava da alamayacaktır.

-Sedef hastalığı gibi küçük bir deri hastalığı veya tırnak yaralanması olması,

-Down sendromu, diyabet olunması, dolaşım problemleri, çocuklarda bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi nedenler, tırnak mantarı risk faktörleri arasındadır.