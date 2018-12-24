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Tırnak kemirme alışkanlığından nasıl kurtulunur?

Çocuklarda sık görülen bir alışkanlık olan tırnak kemirme, zaman zaman yetişkinlerde de görülür.

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:11
Tırnak kemirme alışkanlığından nasıl kurtulunur?

Kadın erkek gözetmeksizin her yaşta görülebilen bu alışkanlığın altında ruhî sorunlar yatabiliyor. Kızlara göre erkek çocuklarında tırnak kemirme alışkanlığına daha sık rastlanır. Çoğu anne-baba bu durumu önemsemez fakat tırnak yeme alışkanlığının altında yatan sebeplerin öğrenilmesi ve bu alışkanlığın yok edilmesi gerekir.

Kişinin davranışlarının farkında olmaması, çocukların çevresindekilerin dikkatini çekmeye çalışması yada başka bir kişiden görülmesi tırnak kemirme alışkanlığını ortaya çıkaran sebepler arasında sayılabilir. Davranış bozukluğu olarak adlandırılan bu sorun çoğu zaman stres ve kaygıdan kaynaklanır.

Kemirilmiş tırnaklardaki şekil bozukluklarından utanan kişiler sürekli ellerini saklamaya çalışırlar ve bu da kişiyi strese sokar. Sürekli tırnaklarını kemiren kişinin elinin ağzında olması ağız çevresinin ve içinin mikrop kapmasına, yaralar ve iltihaplanmaların ortaya çıkmasına sebep olur. Zamanla tırnak çevresinde yapısal bozukluklarda meydana gelir.

Tırnak kemirme alışkanlığından kurtulmak için çeşitli birçok yol var.

Tırnaklarınızı kemiriyorsanız tırnak kenarlarına caydırıcı işaretler koyarak yada çeşitli maddeler sürerek kendinizi bu durumdan uzaklaştırabilirsiniz.

Çocuklar için de ödül yöntemlerini kullanın. Tüm bunların yanı sıra en etkili yöntemlerden biri iyi bir terapidir. Kişiye özel tedavi programları hazırlanarak uygulanmalıdır. Stresle başa çıkma, davranış değiştirme yöntemleri, gevşeme egzersizleri ve ilaç tedavileri de kullanılabilir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:45
  1. tırnak kemirme
  2. tırnak yeme alışkanlığı

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