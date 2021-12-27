Tırnak batması neden olur ve nasıl iyileşir?

Tırnak batması, tırnağın içten büyüyerek derinin altına girmesi sonucu oluşmaktadır. Parmak ucunda oluşan ağrı ve sızı ile kendini göstermeye başlar. Ayakkabının zorlaması gibi nedenlere bağlı olarak parmak ucunda iltihaplanma ve şişme meydana gelir. Ayak başparmağında daha sıklıkla meydana gelen tırnak batması pek çok kişinin ortak sorunlarından biridir. Ağrılı, sancılı ve iltihaplı geçen tırnak batması hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Tırnak batmasının birden fazla nedeni bulunmaktadır.

Tırnak batması neden olur?

Tırnak batması ayağa ağır bir şey düşürmek veya tekrar tekrar topa vurmak gibi nedenlerden ayak tırnağı yaralanması, ayak tırnaklarının yanlış, yani düz kesilmesi yerine deriye büyüyecek şekilde açılı kesilmesi kesilmesi, ayakların temiz veya kuru tutulmaması gibi uygunsuz ayak hijyeni alışkanlıkları, özellikle ayak başparmağına çok baskı uygulayabilecek çok sıkı çoraplar veya dar ya da düz ayakkabıların kullanımı, düzensiz ve kavisli bırakılmış ayak tırnakları, kötü basma ve duruş ile genetik yatkınlık gibi sebeplerden dolayı gerçekleşebilir.

Tırnak batması için evde uygulanabilecek yöntemler

-Ayağınızın hijyenine önem vermelisiniz. Ayağınızı günde 2, 3 kez sabunla yıkayınız ve bol su ile duruladıktan sonra temiz kuru bir havlu ile kurulayınız. Gün içinde temiz ve kuru kalmasına özen gösteriniz.

-Ayağınızı günde 3 veya 4 kere sıcak su içinde dinlendirmelisiniz.

-Tırnak batması sorunu yaşıyorsanız ayağınızı sıkan, rahatsız eden ayakkabılardan uzak durunuz. Bunun yerine sandalet ve terlik tercih ediniz. Böylelikle tırnak batmasının ilerlemesini durdurmuş olursunuz.

-Tırnak temizliğinize önem veriniz. Kendinize ait bir tırnak makası edininiz.

-Eğer tırnak batması, yürümenize engel oluyorsa; her akşam sadece ayaklarınız için kullanacağınız bir kabın içine elma sirkesi ve su karışımı ekleyin. Bu karışım içinde ayaklarınızı 15 dakika kadar bekletin. Elma sirkesinde bulunan maddeler, tırnak batması olan parmağı rahatlatacaktır.