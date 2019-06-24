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‘Tirmit mantarı’ tezgahlarda

Ordu’nun yöresel ürünlerinden tirmit mantarı, tezgahlardaki yerini aldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:10
‘Tirmit mantarı’ tezgahlarda

Ordu’nun yöresel ürünlerinden tirmit mantarı, tezgahlardaki yerini aldı.


Ordu’da yöresel bir lezzet olan tirmit mantarının sezonu açtı. Yüksek rakımlı bölgelerde ve bol yağış alan yerlerde yetişen tirmit, yaz aylarında Ordu’da sofraların vazgeçilmezi ürünleri arasında yerini alıyor. Ordu’da yaklaşık 10 gündür etkili olan yağışlar tirmit mantarını olumlu yönde etkilerken, sezonun ilk tirmitleri de tezgahları süslüyor.


Kavurması, turşusu, mıhlaması yapılarak tüketilen, kendine has kokusu ve lezzetiyle insanların oldukça ilgisini çeken tirmit, tezgahlarda ‘dağ’ ve ‘tavuk’ çeşitleriyle satışa sunuluyor. Satıcıların da yüzünü güldüren tavuk tirmitin kilogramı 20 TL’den satılırken, dağ tirmiti olarak satılan mantar çeşidi ise 12 TL’den alıcı buluyor.



Talep oldukça fazla


Sırrı Paşa Caddesi üzerinde seyyar tirmit satışı yapan Erdal Güvenç, yüksek kesimlerde zor şartlar altında toplanan tirmitin, insanlar tarafından oldukça fazla talep edildiğini söyledi. Ormanlık alanlarda toplandıktan sonra tezgahlarda satılan tirmitin, en fazla iki gün beklemesi gerektiğini, aksi takdirde bozulduğunu ifade eden Güvenç, “Tirmitler en çok kavurma olarak tüketiliyor. İnsanlar şimdiden bol bol alıp, turşusunu kuruyor ve dondurucularda muhafaza ediyor. Tavuk ve dağ tirmiti, yaklaşık 1 ay daha tezgahlarda satılabilir. Sonrasında bu ürünler artık çıkmaz. Sonrasında da fındık tirmiti tezgahlarda satılır” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:10
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