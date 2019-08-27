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Tırmanma Kupası nefes kesti

İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından düzenlenen ’İMOK Tırmanma Kupası’ Menemen’in Haykıran ve Çukurköy arasında 3 çıkış üzerinden yapıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 12:40
Tırmanma Kupası nefes kesti

İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından düzenlenen ’İMOK Tırmanma Kupası’ Menemen’in Haykıran ve Çukurköy arasında 3 çıkış üzerinden yapıldı.


5.6 kilometre uzunluğundaki parkurda 15 otomobil, 4 kategoride kıyasıya yarıştı. Sıcak havaya rağmen yarışseverlerin ilgiyle takip ettiği mücadelede Kategori 1’de Hakan Kerci birinci, Kemal Çetinkaya ikinci, Mehmet Başer üçüncü oldu. Kategori 2’yi Mustafa Nazik birinci, Alper Akgün ikinci, Orçun Nural üçüncü tamamladı. Kategori 3’te Murat Şen yarışı ilk sırata bitirirken Hakan Akman ikinci, Hüseyin Yıldırım üçüncü oldu. Kategori 4’te ilk sırayı Serdar Sarıduman aldı. Sarıduman’ı Alpay Gülten ve Murat Soyçopur izledi. En iyi zaman kupasını ise Murat Soyçopur kaldırdı.


Şenlik havasında geçen organizasyon ödül töreniyle son bulurken, İMOK Başkanı Erkan Yanıkoğlu, “İkinci etabı da kazasız ve güzel görüntülerle kapattık. Kupanın 3. ve son yarışı 20 Ekim’de yapılacak. Emeği geçen, katkı koyan sponsorlarımıza, Menemen Belediyesi’ne, kurum ve kuruşlar ile yarışa katılan tüm pilotlarımıza teşekkürü bir borç biliriz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:40
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