  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cami önünde yarı çıplak dolaşıp idrarını yaptı! Sonrası daha da felaket Dertleri basın özgürlüğü değil! Hırsızlığı aklama mitingi Kukla müftüler atıyor okullarımızı kapatıyor! Yunan ipini kopardı Prof. Dr. Nazım Elmas: İHA-SİHA devrimi dijitalde de olmalı İstanbul’da gece kulüplerine operasyon! Kokain, silah ve 300 bin TL ele geçirildi Yeni Partili belediye başkanı hakkında şoke eden iddialar! Karahasanoğlu’ndan basın özgürlüğü çıkışı: Size özgürlük, Akit’e mahkeme mi? MURAT AĞIREL! GAZETECİLİK YAP, OPERASYON ÇOCUKLUĞU YAPMA Osman Gökçek’ten Murat Ağırel’e Hodri Meydan: Ispatla Milletvekilliğimden istifa edeceğim Büyük değişiklik! Marketlere yüzde 20 yerli şartı geliyor Kabe ve Mescid-i Nebevi imamlarından sert tepki: Allah’ın emrine aykırı! Dinen suç
Yerel Tırla çarpışan otomobil küle döndü, alevler 3 saatte söndürüldü
Yerel

Tırla çarpışan otomobil küle döndü, alevler 3 saatte söndürüldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tırla çarpışan otomobil küle döndü, alevler 3 saatte söndürüldü

Aydın’ın Efeler ilçesinde tırla çarpışan Tesla marka otomobil alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin özel yangın battaniyesiyle müdahale ettiği alevler, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Kaza, Efeler ilçesi Muğla Bulvarı Ovaeymir Kavşağı üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 35 BTB 229 plakalı Tesla marka otomobile, Ovaeymir yönünden Efeler istikametine dönüş yapmak istediği esnada, Çine istikametine seyir halinde olan F.A. idaresindeki 09 AON 074 plakalı tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve yoldaki aydınlatma direğine çarpan elektrikli otomobilden bir anda alevler yükseldi. Araç sürücüsü E.G. kazada hafif şekilde yaralanırken, kendi imkanlarıyla hızla arabadan dışarıya çıktı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla E.G. güvenli alana geçerken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Termal cihazlarla takip ettiler

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hızla araca müdahele etti. 3 bin dereceye kadar dayanıklı olan özel yangın söndürme bataniyesi ile alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri bir yandan da soğutma çalışması gerçekleştirdi. Termal ölçüm cihazlarıyla aracın ısı değerini sık sık ölçen itfaiye ekiplerinin yoğun çabasının ardından yangın 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri güvenlik önlemi alarak özel yangın battaniyesini kaldırıp soğutma çalışması gerçekleştirirken, elektrikli araç adeta küle döndü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından araç çekici marifetiyle kaldırıldı. Öte yandan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23