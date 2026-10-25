Tırla çarpışan otomobil küle döndü, alevler 3 saatte söndürüldü

Kaza, Efeler ilçesi Muğla Bulvarı Ovaeymir Kavşağı üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 35 BTB 229 plakalı Tesla marka otomobile, Ovaeymir yönünden Efeler istikametine dönüş yapmak istediği esnada, Çine istikametine seyir halinde olan F.A. idaresindeki 09 AON 074 plakalı tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve yoldaki aydınlatma direğine çarpan elektrikli otomobilden bir anda alevler yükseldi. Araç sürücüsü E.G. kazada hafif şekilde yaralanırken, kendi imkanlarıyla hızla arabadan dışarıya çıktı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla E.G. güvenli alana geçerken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Termal cihazlarla takip ettiler

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hızla araca müdahele etti. 3 bin dereceye kadar dayanıklı olan özel yangın söndürme bataniyesi ile alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri bir yandan da soğutma çalışması gerçekleştirdi. Termal ölçüm cihazlarıyla aracın ısı değerini sık sık ölçen itfaiye ekiplerinin yoğun çabasının ardından yangın 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri güvenlik önlemi alarak özel yangın battaniyesini kaldırıp soğutma çalışması gerçekleştirirken, elektrikli araç adeta küle döndü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından araç çekici marifetiyle kaldırıldı. Öte yandan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.