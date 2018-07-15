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Tırın önüne atladı: Cesedi 500 metre sürüklendi

Bolu'da, yaya geçidinde TIR'ın önüne atlayan vatandaş, yaklaşık 500 metre sürüklendikten sonra hayatını kaybetti.

15 Temmuz 2018 Pazar 15:49
Tırın önüne atladı: Cesedi 500 metre sürüklendi

Bolu'da, seyir halindeki TIR'ın yaya geçidinden geçtiği sırada altına atlayan ve yaklaşık 500 metre sürüklenen vatandaş hayatını kaybetti.

TIR ŞOFÖRÜ LASTİĞİN ALTINDA BİR KİŞİ OLDUĞUNU FARK ETTİ

D-100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan TIR sürücüsü Muhammet Yeşilçayır, YSE Kavşağı kesiminden geçtikten yaklaşık 500 metre sonda TIR'ın aracını sağ arka lastiğinin altında bir şey olduğu fark etti. TIR'ı durdurarak cismin ne olduğunu öğrenmek için aşağı inen Yeşilçayır, aracın altında bir insan olduğunu gördü.

LASTİĞİN ALTINA GİRDİKTEN SONRA 500 METRE SÜRÜKLENMİŞ

Yeşilçayır'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan incelemede lastiğin önünde yaklaşık 500 metre sürüklenen kişinin öldüğü belirlendi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI, ŞOFÖR KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kimliği tespit edilemeyen vatandaş, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm sebebinin ve kimliğinin tespit edilmesi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim dalı Başkanlığı'na kaldırıldı. TIR sürücüsü Muhammet Yeşilçayır ise, ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kazanın yaşandığı bölgede bulunan kameraları inceleyen polis ekipleri, kimliği belirlenemeyen şahsın, kavşak üzerinde bulunan yaya geçidinde TIR'ın altına girdiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 15:49
  1. İzzet Baysal
  2. Adli Tıp
  3. Ankara
  4. Polis
  5. Bolu

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