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Gündem Tırın dorsesinde 88 göçmen yakalandı
Gündem

Tırın dorsesinde 88 göçmen yakalandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tırın dorsesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 18:44:00 -
Tırın dorsesinde 88 göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ​İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adilcevaz ilçesindeki Çimenli Yol Kontrol Noktasında gerçekleştirilen uygulamada R.E'nin kullandığı tır durduruldu.

Yapılan kontrollerde. tırın dorsesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 85 Afganistan ile 3 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yapan sürücü R.E. gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

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