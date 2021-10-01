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Yerel TIR’ın dorsesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

TIR’ın dorsesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, TIR’ın dorsesinde Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyon kapsamında bir şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 17:16:00 -
TIR’ın dorsesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda Taşucu'ndaki Seka Limanı'nda operasyon düzenledi.

Operasyonda, gemiyle KKTC'ye götürülmesi planlanan bir tırın dorsesinde yapılan aramada 8 Suriye uyruklu düzensiz göçmen bulundu.

Polisin gözaltına aldığı TIR şoförü A.E, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Göçmenlerin işlemlerinin yapılmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Mersin Göç İdaresine teslim edilecekleri öğrenildi.

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