Fatih Andı: Sezai Karakoç çağına uyumsuz bir şahsiyetti

Esenler Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Türk edebiyatı ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Sezai Karakoç’un edebî ve fikrî mirasını daha yakından tanımak amacıyla düzenlenen “Sezai Karakoç Okumaları” başladı. Edebiyat araştırmacısı Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın rehberliğinde gerçekleştirilen program, sekiz hafta boyunca Karakoç’un şiirlerinden düşünce eserlerine uzanan geniş bir okuma serisine ev sahipliği yapacak. Programın ilk buluşmasında katılımcılarla bir araya gelen Prof. Dr. M. Fatih Andı, Sezai Karakoç’un edebiyatçı kimliğinin yanı sıra düşünce ve siyaset alanındaki yönlerine de dikkat çekti. Karakoç’un eserlerinin farklı türler üzerinden inceleneceğini belirten Andı, okumaların merkezine öncelikle onun edebî kişiliğini yerleştirdiklerini ifade etti. “Sezai Karakoç her şeyden evvel bir edebiyatçı. Evet, düşünce adamı, siyasetçi ama her şeyden önce edebiyatçı. Düz yazıyla bir kitaba söyleteceğiniz bir fikri şiirden bir mısraya söyletebilirsiniz. O yüzden bir şiir metni üzerinden okuma yaparsak bize çok daha geniş bir alan tanır diye düşündüm.” diyen Andı, programın ilerleyen haftalarında Hızırla Kırk Saat ile Yitik Cennet eserlerinin birlikte ele alınacağını da belirtti.