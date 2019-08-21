Tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor21 Ağustos 2019 Çarşamba 23:23
ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, Sungurlu-Kırıkkale kara yolunun 1'inci kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Rafet Demirdiş'e çarptı.
Kazada, tırın altında kalan Demirdiş olay yerinde yaşamını yitirdi.
Rafet Demirdiş'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından tırla olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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