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Tırın açık unutulan damperi üst geçide çarpıp koptu

Yeniakit Publisher
2020-05-21 23:58:17 -
Tırın açık unutulan damperi üst geçide çarpıp koptu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde tır sürücüsünün açık unuttuğu damper üst geçide çarptı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Taşdemir (54) idaresindeki 55 AGE 36 plakalı tırın açık unutulan damperi, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali yanındaki üst geçite çarptı.

Çarpma sonucu damper tırdan kopup düştü. Sürücü ise üst geçitten yaklaşık 100 metre sonra durabildi.

Damperin yoldan kaldırılması için kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.



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