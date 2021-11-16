Tire köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay tire köfte tarifi
Köfte çeşitleri içinde Tire kebabı veya delikli köfte olarak da bilinir.
Tire köfteyi bu tarifle kolay ve pratik yapabileceksiniz.
Malzemeler
Köfte için:
- 500gramkıyma
- 1tatlı kaşığıtuz
- 1tatlı kaşığıkarabiber
Sosu için:
- 5adet orta boydomates
- 1yemek kaşığıdomates salçası
- 1yemek kaşığızeytinyağı
- 1çay kaşığı (silme)tuz
- 1çay kaşığı (silme)karabiber
Pide için:
- 2adettırnak pide
Yapılışı
Domateslerin kabuğunu soyup, rendeleyin. Tavaya zeytinyağını koyup, yağ ısınınca domates salçasını ilave edin ve salçayı kokusu çıkana kadar kavurun. Kavrulan salçanın üzerine rendelediğiniz domatesleri ilave edin, tuz ve karabiberi ekleyip sos kıvamına gelinceye kadar pişirin.
Köfte için:
Kıyma, tuz ve karabiberi bir yoğurma kabının içerisine aktarın ve yoğurun. Yoğurduğunuz kıymayı 1 saat buzdolabında bekletin.
Birleştirme Aşaması:
Tırnak pideleri küp şeklinde doğrayın ve servis edeceğiniz tabağa yerleştirin. Maydanozu kıyın.
Yoğurduğunuz kıymayı buzdolabından alın. Parçalar koparın ve şişe geçirin. Şişe geçirdikten sonra kıymaya elinizle silindir şeklini verin. Şişleri tepsiye dizin ve önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında 20 dakika pişirin. Kestiğiniz pidelerin üzerine domates sosunu her pideyi ıslatacak şekilde dökün. Pişen köfteleri şişten dikkatlice çıkarıp, sosun üzerine yerleştirin. Üzerine kıydığınız maydanozu ekleyip sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.