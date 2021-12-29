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Yerel TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Yerel

TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’ın Payas ilçesi TEM otoyolu üzerinde meydana gelen kazada TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi. TIR sürücüsü A.Y. gözaltına alınırken meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 04:21:00 -
TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Payas ilçesi Çağlalık mahallesi mevkii E-91 İskenderun-Ceyhan TEM otoyolu üzerinde meydana geldi. İskenderun istikametinden Toprakkale yönüne gitmekte olan A.Y. (50) idaresindeki demir rulo saç yüklü Treyler iddiaya göre otoyolda aniden önüne çıkan büyükbaş hayvana çarparak sağ şeride geçtiği sırada arkadan gelmekte olan Murat Akçakaya (62) idaresindeki otomobil önce yolda yaralı halde bulunan büyükbaş hayvana ardından önünde seyir halindeki Treylere arkadan çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Murat Akçakaya’nın kazada hayatını kaybettiği belirlenirken sıkıştığı yerden çıkartılarak adli tıp morguna kaldırıldı.

TIR sürücüsü A.Y. gözaltına alınırken meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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