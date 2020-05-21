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Tır yan yattı Bursa yolu trafiğe kapandı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır yan yattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 01:12:23 -
Tır yan yattı Bursa yolu trafiğe kapandı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanırken, Bursa yolu bir saat trafiğe kapatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir- Bursa istikametinde seyir halinde olan A.M.T. (30) yönetimindeki 59 KR 261 plakalı TIR, buna bağlı 50 FD 149 plakalı yarı römorku ile seyir halindeyken Bursa-İzmir Karayolu Karacabey Çingençeşme mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje düşerek yan yattı. TIR yan yatarken, kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan araç sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Sürücü ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Tırın yan yatmasıyla Balıkesir-Bursa istikameti trafiğe kapandı. Yan yatan tır olay yerinden vinç ile kaldırmasının ardından 1 saat trafiğe kapalı kalan Balıkesir-Bursa yolu tekrar trafiğe açıldı.

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