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Yerel Tır viyadükte asılı kaldı: Sürücü metrelerce yükseklikten aşağı düştü
Yerel

Tır viyadükte asılı kaldı: Sürücü metrelerce yükseklikten aşağı düştü

Yeniakit Publisher
2024-01-27 08:20:00 -
Tır viyadükte asılı kaldı: Sürücü metrelerce yükseklikten aşağı düştü

Osmaniye'de bariyerlere çarpan tır viyadükte asılı kaldı, metrelerce yükseklikten aşağı düşen sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Burgaçlı Viyadüğü mevkiinde meydana geldi.

Hasan G. yönetimindeki tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Sürücü, viyadükte asılı kalan tırın çekici kısmından aşağı düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı
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