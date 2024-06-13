Tır ve kamyonlara bayram yasağı!

Karabük Valiliği, bayram ve okullardaki tatil sebebiyle trafikte yaşanabilecek olumsuz durumlara engel olmak gayesiyle kamyon, tanker ve çekici cinsi araçlara 24 saatlik seyir yasağı getirdi.

14 Haziran Cuma günü saat 06.00’dan itibaren başlayacak ilgili yasak 16 Haziran Pazar günü saat 05.00’te sona erecek.

Valilikten yapılan açıklamada, “2023-2024 yılı eğitim ve öğretim yılının sona ermesi ve Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile oluşacak trafik yoğunluğunun azaltılması, ölümlü ve yaralamaları trafik kazalarının önlenmesi, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla tır, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların D-100 kara yolunun ilimiz sınırları içerisindeki bölüme bağlanan D-755 kara yolunda arada kalan girişler dahil 14 Haziran Cuma günü saat 06.00’dan itibaren, 16 Haziran Pazar günü saat 05.00’e kadar seyir yapmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir. Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze ve meyve, süt, süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta, süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süre ile bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izi verilmesine valiliğimizce karar verilmiştir” denildi.