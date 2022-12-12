TIR şoförlüğü yapıyordu, Türkiye'yi terk etmişti! Şimdi geri dönüyor...

Yaprak Dökümü dizisiyle ünlendikten sonra oyunculuğu bırakarak, Türkiye'yi terk eden ve Amerika'da TIR şoförü olan Tolga Karel uzun süre sonra ekrana döndü.

Oyuncu Tolga Karel Türkiye'yi terk edip Amerika'da kendini bambaşka bir hayat kurmuştu. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel ekrana yeni bir diziyle dönme kararı aldı.

TV8 ekranlarında başlayacak olan Sıfırıncı Gün dizisiyle ekrana dönecek olan Tolga Karel fragmanı paylaşıp haberi duyurdu.

"5 yıl sonra geri dönüş" diyen Tolga Karel "Umarım karakterimi beğenirsin. Harika bir ekiple çalışmak benim için gerçekten onur verici" dedi.

SIFIRINCI GÜN KONUSU

Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Sıfırıncı Gün'ün konusu da merak ediliyor. Uluslararası polisiye ve suç odaklı bir dizi olmasıyla dikkat çeken Sıfırıncı Gün dizisi, Amerika Birleşik Devletleri Miami'den Arnavutluk'a pek çok bölgede yapılacak çekimler ile izleyicinin adeta nefesini kesmeyi hedefliyor. Dizi suç çeteleri ve polis arasındaki nefes kesen aksiyon hikâyesini konu alacak.