Tır şoförleri "Randevulu Sanal Sıra Sistemi" uygulamasından memnun

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Ticaret Bakanlığının tırlar için Kapıkule Gümrük Kapısı'nda hayata geçirdiği "Randevulu Sanal Sıra Sistemi", sağladığı kolaylıklarla sürücüleri memnun etti.

Bu sistemde tır sürücüleri ya da şirketleri, Bakanlığın internet sitesinden, sınırdan geçmek istedikleri tarihi, saati girerek randevu alıyor.

Yurt dışına yük taşıyan tırların randevusu sınır kapısına 5 kilometre uzaklıktaki kontrol noktasında inceleniyor, ardından sürücü tır parkına yönlendiriliyor.

Şoför, cep telefonuna mesaj olarak gönderilen rezervasyon kodunu park giriş noktasında kurulan makineye okutarak parka giriş yapıyor.

Sistem sayesinde yurt dışına yük taşıyan tır sürücüleri, sınır kapısında sıranın ne zaman kendilerine geleceğini öğrenebiliyor, böylece gümrük kapısı önünde bekleme yapmadan yurt dışına çıkabiliyor.

Pilot uygulaması Kapıkule'de yapılan sistem, Edirne'deki bir diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli'de de uygulanmaya başlanacak.

- "UND sektörle birlikte değerlendiriyor"

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pilot uygulamanın bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Sistemle ilgili görüşmelerin sürdüğünü, toplantılar yapıldığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Tarafları dinleyerek bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Duyurusu yapıldı, isteyen firmalar pilot uygulamaya dahil olur. Ne kadar çok firma dahil olursa o kadar çok geri besleme alırız. UND bu konuyu bütün paydaşlarıyla istişare ediyor. SWOT analizi mantığı içinde getirisi ve güçlü yönü nedir bu sistemin, eksikleri var mıdır, bize herhangi bir fırsat getiriyor mu, oluşabilecek tehdit var mıdır? şu an UND sektörle birlikte değerlendiriyor."

- "Artık yollarda ya da parklarda beklemiyoruz"

Tır şoförü Erdal Kalkan da randevulu sistemin tırların bekleme süresini azalttığını dile getirdi.

Kalkan, "Gaziantep'ten çıkıp buraya gelmeden önce işlemlerim yapılmış oluyor. Gümrük kapısına geldiğimde sıram alınmış oluyor. Artık yollarda ya da parklarda beklemiyoruz. Aynı sistem Avrupa'da da var. Bu uygulamaları getiren devletimize teşekkür ediyoruz. Memnunuz. Daha önceleri sırada bekliyorduk, birçok problem çekiyorduk şu anda o problemler yok, sıkıntımız yok. Banyomuz, restoranımız... devletimiz ücretsiz internet kullanımı sağlıyor." diye konuştu.

Mustafa Bozkurt da Ticaret Bakanlığına teşekkür ederek, "1990'lı yıllardan bu yana tır şoförüyüm. Şu anki sistem süper. Randevulu sistem daha da kolaylık sağlıyor. Geçişler daha hızlı oluyor." dedi.



