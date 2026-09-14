TIR şoförleri Kapıkule yakınında 90/180 gün Schengen kısıtlamasına tepki gösterdi

Karayolları Taşıma İşçileri Sendikası (KATAŞ-SEN) ve Uluslararası Şoförler Derneği'ne bağlı TIR şoförleri, yurt dışında 90 ile 180 gün arasında sınırlandırılan Schengen vizesi uygulaması ve özlük haklarıyla ilgili taleplerini Kapıkule Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR parkında düzenledikleri basın açıklamasıyla duyurdu.

Türkiye'nin ihracatında pay sahibi olan sürücülerin açıklamasına Yapı Yol İş Sendikası da destek verdi. TIR parkında KATAŞ-SEN Genel Başkanı Şahin Başaraner, Uluslararası Şoförler Derneği Başkanı Fikri Beran, Yapı Yol İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Adnan Akyol ve Zafer Partisi Edirne İl Başkanı Serkan Konak ile çok sayıda sürücü bir araya geldi.

"Hiçbir şoförün Avrupa'ya yerleşmek gibi bir gayesi yoktur"

Basın açıklamasını okuyan Barış Kaya, sürücülerin Avrupa'da "potansiyel göçmen" olarak görüldüğünü söyledi. Kaya, "Anadolu topraklarının evlatlarıyız; evimiz, yurdumuz burasıdır. Hiçbir şoförün Avrupa'ya yerleşmek gibi bir gayesi yoktur" dedi.

Avrupa Birliği yetkililerinin kimi 10 yıldır, kimi 40 yıldır bu hatlarda direksiyon sallayan tecrübeli şoförleri potansiyel göçmen ve sığınmacı saydığını, 90/180 gün Schengen kısıtlamasıyla çalışma haklarının gasp edildiğini öne süren Kaya, "Bizi vize kotalarıyla evlerimizde zorunlu işsizliğe ve açlığa mahkum eden bu akıl dışı uygulamaya derhal son verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Maaşların asgari ücretten gösterildiği iddiası

Sömürünün sadece sınırlarda bitmediğini belirten Kaya şöyle konuştu: "Gece gündüz demeden canını yola koyan, milyonluk yükleri hedefine ulaştıran şoförlerin maaşları resmiyette asgari ücretten gösterilmekte, gerçek kazançları patronların iki dudağı arasına terk edilmektedir. Bu bordro hilesi yüzünden meslektaşlarımız emekli olduklarında sefalete mahkum edilmektedir."

Kaya, "Sektörü kilitleyen vize zulmüne, patronların bordro oyunlarına ve sınır kapısındaki insani şartlardan uzak tabloya karşı bugün buradayız" dedi.

Talep listesinde çalışma muafiyeti ve Şoför Meslek Kanunu var

Kaya, sürücülerin acil ve vazgeçilmez taleplerini de sıraladı:

Uluslararası Ulaşım İşçisi Statüsü: AB'nin "potansiyel göçmen" yaklaşımının son bulması, 90/180 gün Schengen kısıtlamasının kaldırılarak şoförlere uluslararası çalışma muafiyeti tanınması

Taban maaş hakkının yasal güvenceye alınması, şoförün gerçek kazancının bordroya yansıtılması

Şoför Meslek Kanunu'nun çıkarılması

Direksiyon başındaki tüm kaza ve ölümlerin iş kazası ve iş cinayeti olarak tanımlanması

Vize veya operasyonel aksaklıklar nedeniyle yurt içinde çalışan ya da evinde bekletilen şoförün maaşının, sosyal haklarının ve SGK priminin eksiksiz ödenmesi

İşten ayrılan şoförün vizesini iptal ettirerek başka iş bulmasına engel olan patronlara ağır idari ve mali yaptırımlar uygulanması

Sınır kapılarına ücretsiz WC, duş ve sağlık kabinleri kurulması; yol üstü tesislerde şoför indirimi ve tavan fiyat zorunluluğu

Kaya, açıklamayı direksiyon başındaki tüm şoförlere yaptığı çağrıyla bitirdi: "Meslek onurumuza, geleceğimize ve ekmeğimize sahip çıkmak için kenetlenme zamanıdır. Sınırda insansızlığa terk edilen hiçbir şoför yalnız yürümeyecektir."