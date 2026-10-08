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Yerel TIR parkında heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti
Yerel

TIR parkında heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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TIR parkında heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti

Artvin’in Hopa ilçesindeki bir TIR parkında yamaçtan kopan dev kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Heyelan sonucu kayaların altında kalan Kasım Topaloğlu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı TIR Parkı'nda meydana geldi. Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları, park halindeki araçların üzerine düştü.

Heyelan nedeniyle bir tanker yan yatarken, bazı araçlar ise kayaların altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kayaların altında kalan Kasım Topaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, yeni bir heyelan riskine karşı TIR parkında güvenlik önlemi aldı. TIR parkında arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

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