Evden bozma cami kente direniyor: 5 metrelik minaresiyle dikkat çekiyor
Erzurum’da Ulu Cami'nin arka sokaklarında yer alan ve 19. yüzyılda imam Mehmet Rüştü Efendi'ye ait bir evin vasiyet üzerine medrese ve ardından camiye dönüştürüldüğü Ketencizade Camii, çevresindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına rağmen varlığını koruyor. Geleneksel Erzurum evlerini andıran mimarisi, 5 metrelik küçük sac minaresi ve manevi değeriyle dikkat çeken yapı, mahalle sakinlerinin ibadetine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.