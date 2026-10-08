Amerikan askerlerini öldürmüştü: Kurşuna dizileceği tarih açıklandı

ABD'de 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişinin ölümüne neden olan Nidal Malik Hasan'ın idam edileceği tarih belli oldu.

ABD Kara Kuvvetleri, Hasan'ın 3 Aralık 2026 Perşembe günü saat 13.00'te, Teksas'taki Fort Hood'da idam mangası tarafından infaz edileceğini duyurdu.

Kara Kuvvetleri Bakan Vekili Adam Telle tarafından yapılan açıklamada, infazın ABD Disiplin Kışlası Komutanı tarafından gerçekleştirileceği belirtildi. İnfaz kararına ilişkin memorandumda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Ekim tarihinde idam emrini onayladığı kaydedildi.

Pentagon Baş Sözcüsü Sean Parnell de kararın daha önce duyurusunu yaparak, Savaş Bakanı Pete Hegseth'in tavsiyesi üzerine Trump'ın infazı onayladığını açıkladı. Parnell, Hasan'ı 2009 yılında Fort Hood'da silahsız Amerikan askerlerine saldıran hükümlü terörist olarak nitelendirdi.

Hasan'ın belirtilen tarihte idam mangası tarafından infaz edilmesi, ABD Kara Kuvvetleri açısından tarihi bir gelişme olacak. Ordunun bu yöntemle gerçekleştirdiği son infaz, 31 Ocak 1945'te Er Eddie D. Slovik'in firar suçundan Fransa'da kurşuna dizilmesi olmuştu.

Fort Hood saldırısı

Nidal Malik Hasan, 5 Kasım 2009'da Teksas'taki Fort Hood askeri üssünde düzenlediği silahlı saldırıyla ABD tarihinin en kanlı askeri saldırılarından birine imza attı.

Psikiyatrist olarak ABD ordusunda görev yapan Hasan, yarı otomatik tabancasıyla askerlere ateş açtı. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken en az 40 kişi yaralandı.

Hasan'ın saldırı sırasında "Allahu ekber" diye bağırdığı öne sürüldü. Saldırı sonrasında yapılan soruşturmalarda Hasan'ın radikal İslamcı düşüncelerden etkilendiği ve Yemen merkezli din adamı Enver el Evlaki ile bağlantı kurduğu ortaya çıktı.

Hasan'ın geçmişi

8 Eylül 1970'te Virginia'da dünyaya gelen Nidal Hasan, Filistin kökenli bir ailenin çocuğuydu. 1988'de liseden mezun olduktan sonra ABD ordusuna katıldı ve eğitimine devam etti.

1997'de Virginia Politeknik Enstitüsü ve Devlet Üniversitesi'nden biyokimya diploması alan Hasan, daha sonra Uniformed Services University of the Health Sciences'da tıp eğitimi gördü. 2003 yılında mezun olduktan sonra askeri psikiyatrist olarak görev yaptı.

Anne ve babasının 1998 ve 2001 yıllarında hayatını kaybetmesinin ardından dini yaşamına daha fazla ağırlık verdiği belirtilen Hasan, 2000'li yılların başında bölgesindeki cami çevrelerinde tanınan bir isim haline geldi.

Bu dönemde, bir süre Enver el Evlaki'nin de imamlık yaptığı Darul Hicre Camii'ne gitti. Hasan'ın Evlaki ile sonraki yıllarda da iletişimini sürdürdüğü ve kendisiyle elektronik posta yoluyla görüştüğü tespit edildi.

Afganistan görevi tepki noktası oldu

Hasan'ın psikiyatrist olarak görev yaptığı dönemde Irak ve Afganistan'dan dönen Amerikan askerleriyle ilgilendiği biliniyordu. Bu askerlerin yaşadığı travmalar ve savaş sırasında karşılaştıkları olaylar, Hasan'ın dünya görüşünün değişmesinde etkili oldu.

Hasan'ın, ABD'nin Müslüman askerleri üzerinde oluşturduğu baskılar ve askerlerin savaşlara katılma zorunluluğu konusunda ciddi rahatsızlık duyduğu ifade edildi.

Kendisinin de Afganistan'a gönderileceğini öğrenmesiyle birlikte bu rahatsızlığının daha da arttığı ve saldırıya giden süreçte radikal görüşlerinin güçlendiği belirtildi.

Hasan'ın ordu içerisindeki Müslüman kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğradığını düşündüğü ve bu konuda çevresine çeşitli şikayetlerde bulunduğu da aktarıldı.

Saldırıdan sonra felç kaldı

Hasan, 5 Kasım 2009 sabahı Fort Hood'a giderek askerlere ateş açtı. Çıkan çatışmada vurularak ağır yaralanan Hasan, saldırının ardından belden aşağısı felç kaldı.

Soruşturma kapsamında saldırı öncesinde evindeki bazı eşyaları bağışladığı ve Kuran dağıttığı da ortaya çıktı. Saldırı günü Hasan ile birlikte namaz kılan bir asker ise kendisinin oldukça sakin göründüğünü ve olağan dışı bir davranış sergilemediğini söyledi.

Hasan, 13 kişinin ölümüne ve en az 40 kişinin yaralanmasına yol açan saldırı nedeniyle 28 Ağustos 2013'te idam cezasına çarptırıldı.

Yargılama sürecinin ABD'ye yaklaşık 5 milyon dolara mal olduğu belirtildi.

Hasan halen Kansas'ta, ABD ordusuna bağlı mahkumların tutulduğu özel bir cezaevinde bulunuyor. Radikal cihatçı görüşlerini sürdürdüğü belirtilen Hasan, 2021 yılında cezaevinden yayımladığı bir mesajda Afganistan'daki Taliban yönetimini ABD'ye karşı elde ettiği zafer nedeniyle kutlamıştı.

Hasan ile aynı cezaevinde, 2003 yılında Kuveyt'te Irak işgaline katılacak Amerikan askerlerine ateş açan Hasan Kerim Ekber de tutuluyor. Ekber de terör bağlantılı motivasyonla gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırısı nedeniyle idam cezasını bekliyor.

Fort Hood saldırısı, ABD'nin Irak ve Afganistan savaşları döneminde karşı karşıya kaldığı en ağır saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.