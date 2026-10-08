9 bin 600 kilometre pedal çevirdiler! Fransız çiftin son durağı Adilcevaz
Fransa uyruklu Raphael Bornard ve Elsa Sabot çifti, Avrupa’dan başlayan yaklaşık 9 bin 600 kilometrelik bisiklet yolculuklarını Bitlis Adilcevaz'da tamamladı.
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Fransa uyruklu Raphael Bornard ve Elsa Sabot çifti, Avrupa’dan başlayan yaklaşık 9 bin 600 kilometrelik bisiklet yolculuklarını Bitlis Adilcevaz'da tamamladı.
Avrupa’dan bisikletleriyle yola çıkan Fransız çiftin binlerce kilometrelik macerası Adilcevaz’da sona erdi. Uzun süredir bisikletleriyle farklı ülkeleri ve şehirleri gezen Fransız çift, Türkiye'ye ulaştıktan sonra rotalarını Bitlis'in Adilcevaz ilçesine çevirdi. Zorlu yolculuklarının son durağı olan Adilcevaz'a ulaşan çift, ilçenin doğal güzellikleri ve Van Gölü manzarası karşısında hayranlıklarını dile getirdi.
Yaklaşık 9 bin 600 kilometrelik maceranın ardından Adilcevaz'a ulaşmanın mutluluğunu yaşayan çift, burada dinlenerek ilçeyi keşfetme fırsatı buldu. Yolculuk boyunca farklı coğrafyalar, kültürler ve insanlarla tanıştıklarını belirten çift, bisikletle seyahat etmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.
Adilcevaz'ın Van Gölü kıyısındaki eşsiz manzarasının yolculuklarının finali için kendileri açısından özel bir anlam taşıdığını ifade eden Fransız çift, ilçeden güzel hatıralarla ayrılacaklarını belirtti. Bisiklet tutkunlarının uzun mesafeli yolculuklarda tercih ettiği rotalardan biri haline gelen Türkiye'de karşılaştıkları misafirperverlikten de memnun kaldıklarını dile getiren çift, yolculukları boyunca kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
Yaklaşık 9 bin 600 kilometrelik pedal serüvenini Adilcevaz'da tamamlayan çiftin hikâyesi, ilçenin doğal güzelliklerinin yanı sıra macera ve bisiklet turizmi açısından da dikkat çekici bir örnek oldu.
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