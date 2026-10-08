9 bin 600 kilometre pedal çevirdiler! Fransız çiftin son durağı Adilcevaz

Adilcevaz'ın Van Gölü kıyısındaki eşsiz manzarasının yolculuklarının finali için kendileri açısından özel bir anlam taşıdığını ifade eden Fransız çift, ilçeden güzel hatıralarla ayrılacaklarını belirtti. Bisiklet tutkunlarının uzun mesafeli yolculuklarda tercih ettiği rotalardan biri haline gelen Türkiye'de karşılaştıkları misafirperverlikten de memnun kaldıklarını dile getiren çift, yolculukları boyunca kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.