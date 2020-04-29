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Aktüel

Tır köprüye sıkıştı

Zonguldak’ta tırın, Fevkani Köprüsü’ne sıkışması sonucu trafikte aksama yaşandı.

2020-04-29 18:52:28 -
Tır köprüye sıkıştı

Zonguldak’ta tırın, Fevkani Köprüsü’ne sıkışması sonucu trafikte aksama yaşandı.


Kent merkezinden Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi oğrenilemeyen 67 ET 633 plakalı tırın dorsesesinde bulunan kamyon 4 metre 20 santimetre yüksekliğindeki Fevkani Köprüsü’nün altına sıkıştı.


Tır lastiklerinin havasının azaltılmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.


Çarpmanın etkisiyle tırda ve köprüde hasar oluştu, trafik aksadı.

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