  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tır köprüye çarptı, 8 araç hasar gördü
Yerel

Tır köprüye çarptı, 8 araç hasar gördü

Yeniakit Publisher
2023-05-28 13:35:00 -
Tır köprüye çarptı, 8 araç hasar gördü

TEM Otoyolu Düzce gişeler mevkiinde beton trafo yüklü tır, köprüye çarptı. Köprünün bir kısmı parçalanıp yola saçıldı. 8 araç hasar gördü.

TEM Otoyolu Düzce gişeler mevkiinde beton trafo yüklü tır, köprüye çarptı. Köprünün bir kısmı parçalanıp yola saçıldı. 8 araç hasar gördü.
Kaza, TEM Otoyolu Düzce Büyükaçma köyü mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Kocaeli’ne beton trafo taşıyan H.D. idaresindeki 06 DNK 987 plakalı tır, İstanbul istikametine seyir halinde iken 13 nolu köprüye çarptı. Köprünün bir kısmı hasar görürken beton bloklar yola saçıldı. Beton blokları fark etmeyen 8 araç ise hasar gördü. Yoldaki beton blokların kaldırılması için trafik geçici olarak kapatılarak yol temizlendi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23