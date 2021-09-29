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Dünya TIR kırmızı ışıkta dehşet saçtı: 4 ölü, 5 yaralı
Dünya

TIR kırmızı ışıkta dehşet saçtı: 4 ölü, 5 yaralı

Suudi Arabistan’ın Medine kentinde tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 01:00:00 -
TIR kırmızı ışıkta dehşet saçtı: 4 ölü, 5 yaralı

Suudi Arabistan’ın Medine kentinde Ali bin Ebi Talib Yolu üzerinde aşırı hız yapan tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaza anı ise anbean çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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