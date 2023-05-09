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Yerel TIR, kamyonet ile hafif ticari araca çarptı
Yerel

TIR, kamyonet ile hafif ticari araca çarptı

Yeniakit Publisher
2023-05-09 12:04:00 -
TIR, kamyonet ile hafif ticari araca çarptı

Bursa'nın İnegöl içesinde, TIR'ın kamyonet ile hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Ömer Öztaş (58) yönetimindeki 41 AIH 979 plakalı TIR, önce yol kenarında duran Özcan Ilgar (22) idaresindeki ahşap yüklü 16 ALB 445 plakalı kamyonete, ardından Musa Mengüverdi'nin (38) kullandığı hafif ticari araca çarptı. Kazada kamyonetteki Ufukcan Ilgar (18) yaralandı. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ilgar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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