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Yerel TIR ile otomobil çarpıştı
Yerel

TIR ile otomobil çarpıştı

Samsun'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 16:02:00 -
TIR ile otomobil çarpıştı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi, Derecik Mahallesi, Ankara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Halil Y. idaresindeki 55 EY 848 plakalı TIR ile Ferit D. yönetimindeki 55 AEN 694 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ferit D. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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