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Aktüel

Tır ile çarpışan araç hurdaya döndü: 3 yaralı

Adıyaman’da, tır ile çarpıştıktan sonra hurdaya dönen hafif ticari araç yol kenarında bulunan marketin kepenklerine çarparak durabildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:46:15 -
Tır ile çarpışan araç hurdaya döndü: 3 yaralı

Adıyaman’da, tır ile çarpıştıktan sonra hurdaya dönen hafif ticari araç yol kenarında bulunan marketin kepenklerine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Halil K. idaresindeki 02 FF 562 plakalı tır ile İsmail D. idaresindeki 02 AAF 053 plakalı hafif ticari araç, Yunus Emre Mahallesi İnandı Cami yakınlarında bulunan kavşakta çarpıştı. Meydana gelen feci kazada hafif ticari araç hurda yığınına döndü. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan Yasin Ş.’ye ait 02 HE 160 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra yine yol kenarında bulunan bir marketin kepenklerine çarparak durabildi. Yaşanan feci kazada hafif ticari araç sürücüsü İsmail D. ile araçta bulunan Abdulkadir D. ve Ali D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazada park halindeki 02 HE 160 plakalı hafif ticari araç ile markette ufak çapta maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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