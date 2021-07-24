TIR ile arazi aracı çarpıştı! Yaralılar var
Samsun'da TIR ile arazi aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde TIR'la çarpışan cipteki 2 kişi yaralandı. Temel Keleş'in kullandığı 34 HS 7637 plakalı cip, Samsun-Ankara kara yolu Adalar mevkisinde, Mustafa Eker idaresindeki 55 ZC 616 plakalı TIRla çarpıştı.
Kazada, cipte bulunan Muzaffer Günaydın (55) ve Yağız Yücel (17) yaralandı. Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.