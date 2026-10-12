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Aktüel TIR garajı kundaklandı: 4 araç küle döndü
Aktüel

TIR garajı kundaklandı: 4 araç küle döndü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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TIR garajı kundaklandı: 4 araç küle döndü

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir TIR garajı, kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından kundaklandı. Olayda 4 TIR küle dönerken şahısların araçlara yanıcı madde dökerek ateşe verdiği ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'ndeki bir TIR garajında yaşandı. Çok sayıda TIR’ın alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Gökyüzüne yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görülürken, adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 TIR küle döndü. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri yangının kundaklama dolayısıyla çıktığını tespit etti. TIR garajına araçla gelen 3 şahsın, yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi araçlara dökerek ateşe verdiği öğrenildi. Olayın ardından araçla kaçan şahısları ise yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

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