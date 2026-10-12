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Dünyanın en sıra dışı coğrafyası: Hiçbir ülkenin kabul etmediği toprak parçası!

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Dünyanın en sıra dışı coğrafyası: Hiçbir ülkenin kabul etmediği toprak parçası!

Günümüz dünya haritasında sınırları çizilen ve ülkelerin konumlarının yer aldığı birçok toprak parçası bulunuyor.

#1
Foto - Dünyanın en sıra dışı coğrafyası: Hiçbir ülkenin kabul etmediği toprak parçası!

Ancak Mısır ve Sudan arasında kalmış kimseye ait olmayan bir kara parçası ise ilgililerini meraklandırıyor.

#2
Foto - Dünyanın en sıra dışı coğrafyası: Hiçbir ülkenin kabul etmediği toprak parçası!

İki ülke tarafından kabul edilmeyen Bir Tawil, dünyanın en sıra dışı coğrafyası olarak dikkat çekiyor.

#3
Foto - Dünyanın en sıra dışı coğrafyası: Hiçbir ülkenin kabul etmediği toprak parçası!

Hiçbir ülkenin egemenliği altında bulunmayan bu toprak parçasının gizemli tarihi de bir hayli ilginç.

#4
Foto - Dünyanın en sıra dışı coğrafyası: Hiçbir ülkenin kabul etmediği toprak parçası!

“Bir Tawil” uluslararası hukukta “terra nullius” yani sahipsiz toprak olarak değerlendirilen bölgede yer alıyor.

#5
Foto - Dünyanın en sıra dışı coğrafyası: Hiçbir ülkenin kabul etmediği toprak parçası!

Yaklaşık olarak 2 bin 60 kilometrelik alanda bulunan bu kurak çöl arazisi Antarktika’daki özel statülü bölgeler dışında kalan ve hiçbir devletin istemediği kara parçası olarak biliniyor.

#6
Foto - Dünyanın en sıra dışı coğrafyası: Hiçbir ülkenin kabul etmediği toprak parçası!

19. yüzyılda İngiliz yönetiminin hazırladığı haritada ye alan Bir Tawil, 1899 yılında belirlenen resmi sınırlara göre Sudan tarafında kalıyor.

#7
Foto - Dünyanın en sıra dışı coğrafyası: Hiçbir ülkenin kabul etmediği toprak parçası!

Kızıldeniz kıyısındaki stratejik bölge olan Halabi Üçgeni’de Mısır’a bırakılmış. 1902 yılında bölgede kabileler yaşarken bölgenin idari sınırları yeniden düzenlendi ve Mısır yönetimine devredildi.

#8
Foto - Dünyanın en sıra dışı coğrafyası: Hiçbir ülkenin kabul etmediği toprak parçası!

Ancak Halabi Üçgeni’de Sudan’a bırakıldı. İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yaşanırken Bir Tawil de iki ülke tarafından istenmeyen toprak haline geldi.

#9
Foto - Dünyanın en sıra dışı coğrafyası: Hiçbir ülkenin kabul etmediği toprak parçası!

Günümüze sıcak çöl iklimi ve ıssız yapısıyla varlığını sürdüren bölge uluslararası ilişkiler, akademik çalışmalar nedeniyle dikkat çekerken bölge hala sahipsiz bir şekilde iki ülke arasında yerini alıyor.

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