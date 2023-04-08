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Aktüel TIR dehşeti kameraya böyle yansıdı
Aktüel

TIR dehşeti kameraya böyle yansıdı

Yeniakit Publisher
2023-04-08 18:58:00 - 2023-04-08 18:58:50

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kontrolden çıkan TIR, park halindeki 4 otomobil, 1 traktör ve 2 römorka çaparak hasar verdi. TIR'ın dehşet saçtığı kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat istikametine giden Şaban Yıldırım yönetimindeki 60 PB 540 plakalı TIR, Gümüşhacıköy Sanayi Sitesi kavşağında kaldırıma çarparak devrildi.

Sürüklenen TIR, Gümüşhacıköy Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki 4 otomobil, bir traktör ve 2 römorka da çaparak hasar verdi.

İhbar üzerine kaza yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan TIR sürücüsü ve yanında bulunan oğlu Onur Yıldırım Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bölgedeki bir caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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