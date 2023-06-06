TİP'ten 'sokak' provokasyonu!
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'dan milletvekili seçilen Gezi tutuklusu çapulcu Can Atalay için bugün 36 il ve 85 noktada sokağa çıkacak ve basın açıklaması yapacak.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'dan milletvekili seçilen Gezi tutuklusu çapulcu Can Atalay için bugün 36 il ve 85 noktada sokağa çıkacak ve basın açıklaması yapacak.
TİP bugün ülke genelinde gezi çapulcusu Can Atalay'ın serbest bırakılması için eylem düzenlenecek. TİP üyeleri, 36 ilde ve 85 ayrı noktada Can Atalay'ın serbest bırakılması için provokasyon yapacak