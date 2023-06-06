  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset TİP'ten 'sokak' provokasyonu!
Siyaset

TİP'ten 'sokak' provokasyonu!

Yeniakit Publisher
2023-06-06 15:02:00 -
TİP'ten 'sokak' provokasyonu!

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'dan milletvekili seçilen Gezi tutuklusu çapulcu Can Atalay için bugün 36 il ve 85 noktada sokağa çıkacak ve basın açıklaması yapacak.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'dan milletvekili seçilen Gezi tutuklusu çapulcu Can Atalay için bugün 36 il ve 85 noktada sokağa çıkacak ve basın açıklaması yapacak.

TİP bugün ülke genelinde gezi çapulcusu Can Atalay'ın serbest bırakılması için eylem düzenlenecek. TİP üyeleri, 36 ilde ve 85 ayrı noktada Can Atalay'ın serbest bırakılması için provokasyon yapacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TURAN ŞAHİN

hiç bi b.. yiyemezler..

asker

bunlarin vekilde olsa.izin verilmemesi lazim
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23