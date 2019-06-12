0553 313 94 23

Tıpta tarihi gün

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi‘inde tarihi bir gün yaşanıyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:58
Tıpta tarihi gün

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi‘inde tarihi bir gün yaşanıyor. Merkezde aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu başladı. Operasyonun Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi hedefleniyor.


Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa’da birinci, dünyada ise ikinci sırada olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 5 karaciğer nakli aynı anda yapılıyor. 5 vericiden alınan organlar aynı anda 1’i çocuk olmak üzere 5 alıcıya nakledilecek. 100’ün üzerinde doktorun girdiği operasyon noter ve uluslararası şahitler huzurunda gerçekleştiriliyor.



"Bu bir rekor denemesi değil"


12 saat sürmesi beklenen operasyon öncesi bir açıklama yapan TÖTM Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, “Bugün burada yaptığımız işlem özünde kesinlikle bir rekor denemesi değil. Hiçbir şekilde insan sağlığı üzerinden bir deney yapmıyoruz ama burada aynı anda gelen 5 acil karaciğer nakli bekleyen hastaya nakil yapacağız başka bir amacımız yok. Çok önemli bir şey bu” dedi.


İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise “Bugün ülkemiz ve üniversitemiz için çok önemli bir gün. Burada çok kıymetli bir ekibimiz var. Üniversitemiz bugüne kadar 2 bin 500’ün üzerinde karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdi. Dünyada bu noktada önemli bir konumdayız” ifadelerini kullandı.


Yale Üniversitesinden Prof. Dr. Şükrü Emre de, “Bu operasyon Türkiye’nin bu konuda ne kadar başarılı olduğunun bir kanıtı. İnşallah bugün başarılı bir şekilde bu ameliyatları yapacağız” diye konuştu.


Nakil gerçekleştirilecek hastalardan Ahmet Dal ise çok heyecanlı olduğunu ifade ederek doktorlara güvendiğini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanal ortaklık cinayetle bitti
    1. Sanal ortaklık cinayetle bitti
    2. İletişimsizliği anlatan heykel..
    3. Demirtaş: “İyi günde de kötü günde de..
    4. Milli Savunma Bakanlığından, Pençe..
    5. Mayıs ayının en popüler takımı..
    6. Bakan Kurum Esenyurt’taki konut..
    7. Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun..
    8. Sakarya Üniversitesi profesör, doçent..
    9. Nilüfer Belediyesi’nin stratejik planı..
    10. Hayvanat Bahçesi’nde bayram rekoru
    11. Büyükşehir’den çiftçiyeÇilek ve Kivi..
    12. Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü..
    13. "Kilitli pizza kutusu" dünyaya açıldı
    14. Ramos, İspanya'yı golleriyle taşıyor
    15. 2018 yılında Denizli’de 6 bin 189 kişi..
    16. Ardahan’da heyelan paniği
    17. Babalar Günü dolayısıyla oyun konsolu..
    18. Tekirdağ’da 67 kilogram uyuşturucu..
    19. Süleyman Soylu'dan Temel..
    20. AİHM'den skandal karar! FETÖ'cüleri..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı