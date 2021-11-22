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Sağlık Tıpta nadir durum: Karnından 20 santim büyüklüğünde miyom çıktı
Sağlık

Tıpta nadir durum: Karnından 20 santim büyüklüğünde miyom çıktı

Şiddetli kanama ve ağrı nedeniyle hastaneye başvuran 49 yaşındaki kadının karnından 20 santim büyüklüğünde miyom çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 14:11:00 - 2021-11-22 14:13:26
Tıpta nadir durum: Karnından 20 santim büyüklüğünde miyom çıktı

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "Bu kitle gibi büyük boyutlara ulaşan nadirdir. Yaklaşık 7 aylık bir gebelik büyüklüğündeydi. Sağlıkla atlattık" dedi.

Samsun'da yaşayan Huriye Karaçoban(49), kanama hastalığını gizleyerek doktor korkusu nedeniyle yıllardır hastaneye gitmedi. Bu süreçte kanamaları artışa geçmesi ve karnının her geçen gün daha büyümesi nedeniyle bir doktora başvuran Huriye Karaçoban, karnında büyük bir kitle olduğunu öğrendi. Büyük Anadolu Hastanesine başvuran Karaçoban'ın ilk olarak genel durumu düzelterek kan yüklemesi yapıldı. Akabinde ameliyata giren Karaçoban'ın vücudundan 4 kilo ağırlığında bir kitle çıkarıldı.

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Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "Huriye hanım bize çok ciddi sağlık problemleri ile geldi. Ciddi bir kanama şikayeti, karnında göbek üstüne kadar uzanan bir kitle şikayeti ile geldi. Korktuğu için daha önce doktora başvurmamış. O yüzden karnındaki kitlenin varlığı uzun süre fark edememişti. Kanı çok düşük olduğu için ameliyat öncesi çok yüklü miktarda kan yüklemesi yaptık. Yaklaşık bir 20 santim kadar 4 kilo ağırlığında bir kitlemiz vardı. Yavaş yavaş büyüdüğü için bunu anlayamamış. Kadınların birçoğunda olduğu gibi doktora başvurmaktan korkmuş büyük bir kitleye ulaşıncaya kadar. Çok şükür kötü huylu bir kitle değildi. Çok büyük boyutlara ulaştığı için bu durumda kansızlığa yol açar. Yaşam kalitesini etkileyen bir kitleydi. Buraya geldiğinde tansiyonu çok düşüktü. Nabzı yüksekti. Önce bir genel durumu düzeltmek zorunda kaldık. 3-4 gün boyunca tekrardan kan tranfüzyonları ve kanamasını düzeltmeye çalıştık. Genel durumu düzelir düzelmez ameliyatını gerçekleştirdik. Bu kitleler aslında sık görülen kitlelerdir ama bu kadar büyük boyutlara ulaşması nadirdir. Hasta bazen çok uzak yerlerde olur, hekime ulaşmakta güçlük çeker ama Huriye Hanımınki gibi büyük boyutlara ulaşan nadirdir. Yaklaşık 7 aylık bir gebelik büyüklüğündeydi. Sağlıkla atlattık" diye konuştu.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Huriye Karaçoban ise "Ameliyat olmadan önce çok kötüydüm. 4-5 senedir kanamam vardı ama gitmiyordum, korkuyordum. Bu süreçte karnım büyüyordu ama göbek fıtığına yoruyordum. Yürüyemiyordum, ağırlaşmıştım. Sonra 2 gün çok ağır bir gece-gündüz sürekli bir kanama geçirdim. Eşim 'son aşamaya geldi, götüreceğim' dedi. Kitle çıkarıldığında kova ile taşımışlar. Ben gördüm bakmak bile istemedim. Korkuyorum, o şey karnımda varmış. Geceleri hep yan yatardım, bir ağırlık yüklenirdi vücuduma. Benim gibi olan vardır. Saklıyordur kendini. Gitsinler kesinlikle bu hale getirmesinler. Doktor korkusundan dolayı benim büyük bir hatam oldu. Keşke bilseydim böyle yapmazdım. Ben sanıyorum ki mikrop akıyor. İyi gelir sanıyorum. İçin boşalıyor, temiz kan gelecek. Aslında öyle bir şey değilmiş. Çok şükür şifa buldum" şeklinde konuştu.

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