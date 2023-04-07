TİP'li vekil yine Diyanet ve İmam Hatipleri hedef aldı!

İmam Hatip Liselerinin açılmasından rahatsız olduğunu söyleyen Sera Kadıgil, "Bunlar geldiğinden beri İmam Hatip sayısı 20 kat arttı. Çoluk çocuk okul bulamıyor." dedi.

Deprem bölgesinde Kur'an kursu açılmasından da rahatsız olan Kadıgil, "Ben tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını, yerine tüm inançlara saygılı bir İnanç Başkanlığı kurulmasını elbette savunacağım." ifadelerini kullandı.

TİP vekili Sera Kadıgil, katıldığı YouTube yayınında 'Diyanet İşleri Başkanlığını ve İmam Hatip Liseleri'ni hedef aldı. Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' adlı programa konuk olan Kadıgil, İmam Hatip liselerinden rahatsız olduğunu söyleyerek "Çoluk çocuk okul bulamıyor." iddiasında bulundu.

Deprem bölgesinde Kur'an kursu açılmasından da rahatsız olan Kadıgil'in açıklamaları şu şekilde:

"Bunlar geldiğinden beri imam hatip sayısı 20 kat arttı. Çoluk çocuk okul bulamıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ne işe yarıyor. 6 bakanlıktan büyük bütçesi var. Kültür Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı bütçelerinden 2-3 katı bütçesi var.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ne yapıyor? gelmiş deprem bölgesinde çadırda Kuran kursu açıyor. Ben tabi ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını, yerine tüm inançlara saygılı bir İnanç Başkanlığı kurulmasını elbette savunacağım."