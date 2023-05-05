TİP'li terörist sevici Ahmet Şık'tan skandal tehdit! AK Parti'nin bilboardlarına bakın ne yazdı!
TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu AK Parti reklam afişlerine sprey boya ile 'Yargılanacaksınız' yazdı.
TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu AK Parti reklam afişlerine sprey boya ile 'Yargılanacaksınız' yazdı.
Seçimleri kazandıkları takdirde 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Partilileri yargılayacağız' tehditlerinde bulunan muhalefet, provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
TİP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL PROVOKASYON
Geçtiğimiz yasama yılında HDP listelerinden Meclis'e giren Türkiye İşçi Partili (TİP) Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu AK Parti reklam afişlerine sprey boya ile yazı yazdı.
"YARGILANACAKSINIZ" YAZDI
Reklam afişlerine "Yargılanacaksınız" diye yazan Şık, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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