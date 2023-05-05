  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset TİP'li terörist sevici Ahmet Şık'tan skandal tehdit! AK Parti'nin bilboardlarına bakın ne yazdı!
Siyaset

TİP'li terörist sevici Ahmet Şık'tan skandal tehdit! AK Parti'nin bilboardlarına bakın ne yazdı!

Yeniakit Publisher
2023-05-05 13:43:00 - 2023-05-05 13:50:06

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu AK Parti reklam afişlerine sprey boya ile 'Yargılanacaksınız' yazdı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu AK Parti reklam afişlerine sprey boya ile 'Yargılanacaksınız' yazdı.

Seçimleri kazandıkları takdirde 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Partilileri yargılayacağız' tehditlerinde bulunan muhalefet, provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

TİP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL PROVOKASYON

Geçtiğimiz yasama yılında HDP listelerinden Meclis'e giren Türkiye İşçi Partili (TİP) Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu AK Parti reklam afişlerine sprey boya ile yazı yazdı.

"YARGILANACAKSINIZ" YAZDI

Reklam afişlerine "Yargılanacaksınız" diye yazan Şık, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23