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Gündem TİP'li Şık'tan sokak ortasında Sedat Peker provokasyonu! Bu görüntüler oynanan oyunu daha da iyi anlatıyor
Gündem

TİP'li Şık'tan sokak ortasında Sedat Peker provokasyonu! Bu görüntüler oynanan oyunu daha da iyi anlatıyor

Gezi kalkışmasının 8. yıldönümünde vandallıklarını anmak isteyen aralarında Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın da olduğu gruba emniyet güçleri izin vermedi. TİP'li Şık'ın söyledikleri, firari mafya Sedat Peker'in kimler tarafından ne amaçla kullanıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 23:49:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gezi kalkışmasının vandalları Taksim'e yürüyerek burada bir eylem düzenlemek istedi. Aralarında TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın da olduğu gruba emniyet güçleri izin vermedi.

Skandal ifadelerle polislere bağırdı!

TİP'li Şık, polislere skandal ifadelerle itiraz etti. BAE'ye sığınan firari mafya liderine bel bağlamış zavallı zihniyetin temsilcilerinden Ahmet Şık, emniyet güçlerine, "Bir mafya düzenine teslim olmuşsunuz. Bu mafyaya ortak olmaktan vazgeçin." diye bağırdı. Şık provokatif söylemlerine şöyle devam etti: "Bu insanlarla sizi karşı karşıya getirenlere itiraz etmezseniz siz de hapse gireceksiniz. Hiç kuşkunuz olmasın. Daha birkaç yıl önce sizin teşkilatınıza çöken çetenin elemanlarının nerede olduğuna bakın ve karar verin."

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Yorumlar

Murat gözükara

Allah. IN izniyle bu Avrupa tasından beslenenlerin sonu yakındır.. Dağlardaki itler bitiyor... İçerdekilerinde de onun sancısı...
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