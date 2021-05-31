TİP'li Şık'tan sokak ortasında Sedat Peker provokasyonu! Bu görüntüler oynanan oyunu daha da iyi anlatıyor

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Gezi kalkışmasının vandalları Taksim'e yürüyerek burada bir eylem düzenlemek istedi. Aralarında TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın da olduğu gruba emniyet güçleri izin vermedi.

Skandal ifadelerle polislere bağırdı!

TİP'li Şık, polislere skandal ifadelerle itiraz etti. BAE'ye sığınan firari mafya liderine bel bağlamış zavallı zihniyetin temsilcilerinden Ahmet Şık, emniyet güçlerine, "Bir mafya düzenine teslim olmuşsunuz. Bu mafyaya ortak olmaktan vazgeçin." diye bağırdı. Şık provokatif söylemlerine şöyle devam etti: "Bu insanlarla sizi karşı karşıya getirenlere itiraz etmezseniz siz de hapse gireceksiniz. Hiç kuşkunuz olmasın. Daha birkaç yıl önce sizin teşkilatınıza çöken çetenin elemanlarının nerede olduğuna bakın ve karar verin."