TİP'li Sera ahlaksızlıkta zirveyi yakaladı!

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Kahramanmaraş ile birlikte 10 ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya çalışılırken sürece nokta kadar katkısı olmayan sözde hümanist Kadıgil, depremin ilk gününden beri bölgede aralıksız çalışan Kızılay'ı "Bir tane Kızılay çadırı gören var mı? Çorba dağıtan Kızılay var mı?" sözleri ile hedefe koydu.

Ardından TIP Fakültesi mezunu ve Afet Tıbbı Doktorasına sahip Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın İlahiyat mezunu olduğunu öne süren Kadıgil, İslam'a olan kinini kustu.

Kadıgil, hizmet etmemekle suçladığı Kızılay'a iftira attıktan sonra, sözde hizmet etmemesine de şu gerekçeyi sunarak, akıl tutulması yaşadığını ispatladı:

Niye? Başkanı İlahiyat mezunu.