TİP’li Erkan Baş’tan itiraf: Körü körüne İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na oy verdik!

Moderatörlüğünü TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ‘PKK sevici’ Merdan Yanardağ’ın yaptığı ‘Gündem Özel Lider Söyleşileri’nin son konuğu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş. dikkat çeken itiraflarda bulundu.

“Ekrem ve Kemal Bey’e telefonla konuşma ihtiyacı bile hissetmedik”

“3. ittifak” tartışmalarını değerlendirdiği sırada dikkat çeken sözler sarf eden Erkan Baş, şu itiraflarda bulundu:

“Ben TİP adına konuşuyorum. Ekrem İmamoğlu İstanbul’da Büyükşehir Başkan olduğu ikinci tur seçiminde, (ilk tur da dahil) biz Ekrem Bey’e bir telefon açma ihtiyacı bile hissetmedik. Kemal Bey’le telefonla konuşma ihtiyacı bile hissetmedik. ‘Bu bir referandumdur, diğerlerinin yenilmesidir, Ekrem İmamoğlu’na oy verilmelidir.’ Yine aynı yaklaşımı sergiliyorum... Herhangi bir pazarlığa girmeyeceğiz fakat Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Millet İttifakı’nın perspektifini doğru oluşturması lazım.