TİP'li Erkan Baş'tan 6'lı masaya aday önerisi! Kılıçdaroğlu bir tek ondan kazık yememişti

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yakınlaşmasına bir destek de TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan geldi.

TİP'li Baş 6'lı masaya cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu'nu önerdi.

"6'lı masaya da bir çağrı yapmak istiyorum. Lütfen herkes aklını başına alsın." diyen Baş, "İktidar, hiçbir ayrım yapmadan tüm muhalefete saldırırken sadece masayı, masanın iç dengelerini falan düşünen bir karşı duruş sadece 6'lı masaya değil, tüm memlekete zarar verir. En basitinden söyleyeceğim; Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi sadece 6'lı masada bulunan partilerin üyelerinin, seçmenlerinin Ekrem Bey'e oy vermesiyle ilgili değildir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı düşmanlıkta 6 masanın yeterli olmayacağını söyleyen TİP'li Baş, genişleme çağrısı yaptı:

Çağrımız açık ve net. Odaklanmamız gereken şey bu ülkeyi bu karanlıktan kurtarmaktır. Çünkü herhangi birisi hata yaptığında o hatayı sadece o ödemiyor, bütün bir halk, bütün bir memleket olarak biz ödüyoruz. O nedenle buraya bir uyarı yapma görevimi de kendimize bir sorumluluk olarak görüyoruz.